特朗普競選新策略　炒熱「奧巴馬門」打擊拜登

距離今年11月的美國大選僅餘半年，美媒近日指總統特朗普陣營有新的競選策略，就是炒熱「奧巴馬門」（Obamagate），指控奧巴馬政府犯下美國史上最嚴重罪行，又與前副總統拜登、前聯邦調查局（FBI）局長高銘及其他官員組成「深層政府」，在2016年的美國大選利用通俄調查陷害特朗普，希望藉此打擊其對手、篤定代表民主黨選總統的拜登。

特朗普此前亦經常批評奧巴馬，但自其前競選經理、通俄案核心人物弗林被司法部撤控後，他就經常談及奧巴馬門，日前多次在Twitter貼文提到此字眼。特朗普親信、署理國家情報總監格雷內爾早前解密一份奧巴馬政府官員名單，包括拜登、時任中情局（CIA）局長布倫南、高銘等人，他們曾要求得知通俄案匿名被調查者、即弗林的身份，名單最終由兩名共和黨參議員周三（13日）公布，引來親特朗普人士批評。

特朗普則揚言奧巴馬門是美國史上最大的政治罪行，有叛國情況，但記者追問到底奧巴馬犯了甚麼事時，特朗普沒有正面回答。拜登指，特朗普炒熱奧巴馬門是為了轉移抗疫失敗的視線，是他一貫作風。