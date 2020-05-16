新冠肺炎：特朗普稱疫苗年底面世　冀各州重啟經濟

面對國內爆發新冠肺炎疫情，美國總統特朗普周五（15日）公布名為「曲率極速行動」計劃，期望疫苗能於年底或不久將來推出市面。惟他亦同時強調，美國最終成功研發抑或未能研發疫苗也會回復正常，期望各州能重啟經濟活動。

特朗普在衞生及公共服務部部長阿薩爾等人陪同下，在白宮玫瑰園舉行記者會，兩人均沒有戴上口罩。他強調美國將克服疫情，而新冠病毒亦會消失，並稱：「我只想澄清一些事情，這非常重要。不管有抑或無疫苗，我們已回來。」

當談及「曲率極速行動」時，他將此與數十年前原子彈開發項目「曼哈頓計劃」相比，形容是集結國內科學、工業及物流努力，將由世界著名免疫學家斯拉維（Moncef Slaoui）及陸軍裝備司令部司令佩爾納（Gustave Perna）領導。

他指上述行動有風險亦很昂貴，但保證會經測試及批准後才會分發疫苗，形容「明年將是非常重要的一年」。約翰斯霍普金斯大學數據顯示，全球確診病例達450萬宗，超過30萬名患者死亡；其中美國共有143萬人中招，逾8.6萬人病歿。