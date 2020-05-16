新冠肺炎︰紐約州5區復市　多州協調長假重開泳灘

美國紐約州為國內的新冠肺炎疫情重災區，州長科莫周五（15日）宣布，延長州內現行的居家令至本月28日。不過，州內有5個地區、共計35個縣符合7項重啟標準，獲准即時開始分階段重啟；惟紐約市和長島不包含在內。紐約州同日亦與鄰近州份合作，於下周末的國殤日（25日）長假期，有限度重開當地泳灘。

科莫周四簽署行政命令，將原定周五（15日）結束的居家令延長至本月28日，同時將州長的緊急狀態權限延期至下月13日；但准許符合7項疫情回落標準的地區分四階段重啟。

科莫周五在記者會公布重啟準則，第一階段包括建築製造業、生活必需品供應鏈及農林漁業等；第二階段則為金融、零售等服務業；第三階段是餐飲、酒店等行業；文化娛樂等行業在第四階段。但復工人士需保持社交距離、不可群聚，進入商店時必須戴口罩等。

科莫又聯同新澤西州、特拉華州及康涅狄格州的州長，宣布在國殤日長周末假期重開當地泳灘。但泳灘只准平時的一半人數到訪，泳客須戴口罩及保持1.8米距離；沙灘排球、攤販等則仍然關閉。科莫又指，縣政府對是否開放泳灘有決定權。紐約巿市長白思豪則表明，紐約巿未準備好重開，不會開放泳灘。

國殤日長周末是每年暑期旅遊旺季的開端，但受疫情影響，美國汽車協會（AAA）20年來首次無法預測出行人數，更認為國殤日出遊人數恐創歷史新低。