新冠肺炎︰共和黨反對　眾院通過3萬億美元紓困案

新冠肺炎嚴重打擊美國經濟，民主黨額外提出3萬億美元（約23.4萬億港元）紓困案。由民主黨控制的眾議院周五（15日）在共和黨議員反對下，表決通過紓困案，但料無法在共和黨控制的參議院通過。美媒形容，民主黨的提案是「選舉季的擺姿態」，共和黨則諷指草案是「已死」的民主黨願望清單。

眾議院以208票贊成對199票反對，通過法案。民主黨籍的眾議院議長佩洛西稱︰「現在不採取行動，在人道上是不負責任的，因為愈遲行動只會損失愈多。在人命、生計、財政預算及民主上的損失。」議案料無法獲參議院通過，相信觸發另一波國會與白宮的拉鋸。11月的美國大選將至，今次將為國會在選前通過主要紓困法案的最後機會。

民主黨提出的巨額紓困案措施，包括向必要員工提供援助、延長失業補助至7月、向國民加碼再派1200美元（約9360港元）現金等。方案亦計劃撥款支援地方政府，容許選民以郵寄選票方式參與總統選舉投票，此建議不獲共和黨人支持。特朗普亦指，該方案是與選舉有關，郵寄投票容易舞弊，更直稱︰「（方案）送院時已告死亡。」