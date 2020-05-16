Google應要求刪搜尋連結　 逾5.2萬條屬虛報

美國互聯網公司Google現時會根據舉報，移除一些被指內容失實、剽竊、侵犯版權，或撰寫者有問題的網誌等搜尋連結。美國有傳媒早前檢視Google移除的數千項內容，發現其中數百項的舉報者是虛構，又或被舉報內容並無不妥。Google獲告知後，已恢復逾5.2萬項被不恰當移除的內容連結。

《華爾街日報》周五（15日）報道，他們檢視被Google移除的內容，並訪問數十名提出移除內容要求的Google用戶，以及Google現任或前員工。結果發現，當中一些舉報者姓名無法核實、又或是舉報者的個人照片是在網上偷來。此外，一些被舉報剽竊的網誌只得數則貼文，另外一些被指侵犯版權的內容，其實是合法出版等。

《華爾街日報》將調查所得通知Google，後者稱已檢視報道中認為有可疑的逾400條連結，以及另外數千條連結，當中許多是由同一人提出要求移除，涉及逾100人。

報道指，Google自2011年來根據舉報移除多達40億條搜尋連結，其中多數是一些媒體公司要求移除盜版物品內容，但有些則是一些人希望消失或不為人知，而假冒身份或虛構原因要求Google移除的合法內容。報道又指，有Google員工透露公司只有約100人負責審視移除內容連結的要求，惟其餘大部分由系統按用戶提出的要求自動刪除，以致「殺錯良民」。