傳彭博捐2.5億美元助選　拜登劍指搖擺州及共和黨票倉

美國11月的大選臨近，民主黨參選人拜登的競選團隊表明將擴大戰線，乘着對手總統特朗普選情受新冠肺炎疫情拖累之際，力爭16個搖擺州的選民支持，目標甚至包括被視為傾向共和黨的「紅色州份」亞利桑那州、德州及喬治亞州等。

拜登的競選經理迪倫（Jen O'Malley Dillon）周五（15日）在記者會揚言︰「一些從未被視為搖擺州的州份也將成為搖擺州。」拜登團隊除了計劃力保民主黨上屆勝出的州份外，亦主力拉攏在上屆輸掉的搖擺州，如艾奧瓦州、密歇根州、俄亥俄州等，甚至劍指部分傳統「紅州」。上周民調顯示，拜登以46%支持度領先特朗普的38%。

特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）則反擊︰「美國人都知道特朗普帶領國家抗疫，亦知道拜登只是在家中地庫提出無用批評的古怪政客。」特朗普陣營亦同樣計劃力攻民主黨票倉，如明尼蘇達州。此外，特朗普團隊亦擁有強大數碼宣傳平台及龐大競選資金來源等優勢。

有報道指，早前退出民主黨初選的前紐約市長彭博，計劃向拜登團隊豪捐2.5億美元（約19.5億港元）資金，以收窄拜登與特朗普的資金差距。為了擴大戰線、力爭搖擺州，團隊將於下月前增聘至少600名前線員工。拜登陣營周五表示，團隊在上月擁有約1.03億美元（約8億港元）資金，惟特朗普陣營則有2.5億美元在手。