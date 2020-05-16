NASA公布《月亮女神協議》　訂月球開發法律框架

美國太空總署（NASA）周五（15日）公布《月亮女神協議》（Artemis Accords），冀為國際及私營公司訂立開發月球的法律框架，並邀請盟友、俄羅斯及中國參與。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長早前已斷言拒絕，更斥這是侵略月球。

NASA在官方網站表示，《月亮女神協議》是根據1967年的《外太空條約》（Outer Space Treaty）擬定，目的是在月球建立安全透明的環境，促進人類在月球科研及商業活動合作。

協議要求簽署國公開各自探月和在月球開採資源的政策和計劃、在勘探區和採礦地周圍建立安全區、制定支持互相合作的新標準、採取一切合理措施為處於困境的太空人提供援助、公開及共享科學數據，以及保護人類在月球上的文化遺產，例如太陽神11號登陸月球的地點等。

NASA署長布里登斯廷表示，希望俄羅斯和中國可以參與簽署協議。惟俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈津日前在傳媒報道有關協議時，已聲言不會簽署，並指協議繞過聯合國和北約，形同侵略月球，只會導致另一個伊拉克或阿富汗出現。