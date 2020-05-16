調查蓬佩奧徇私嫌疑　國務院監察長遭特朗普解職

美國總統特朗普近日接連與各部門的監察官員起衝突，周五（15日）再度出手，辭退了國務院的監察總長利尼克（Steve Linick）。民主黨議員就此予以譴責，更直批利尼克是因為欲調查國務卿蓬佩奧才招致免職，指特朗普此舉可能違法。

特朗普發信指，已對利尼克的能力失去信心，故行使總統權力將其免職；但未有提及失去信心的理由。信中亦無提及下任監察總長的人選，但國務院指將由外交使團辦公室總監阿卡德（Stephen Akard）接任。阿卡德亦是副總統彭斯的前幕僚。

民主黨眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）則發聲明指，利尼克是在調查蓬佩奧期間被開除，「強烈暗示這是不法的報復行為」。早前有民主黨議員助理匿名引述舉報指，蓬佩奧疑公器私用，利用官員為自己和妻子執行私人事務、又乘政府專機旅行，引起不滿；而利尼克據報正就此調查。

民主黨籍的眾議院議長佩洛西則指，利尼克是因盡忠職守而受到懲罰，形容事件反映了特朗普「危險的報復手段」。利尼克在前總統奧巴馬時代獲委任為監察總長，早前曾就特朗普通烏案作證，向國會提交證據，顯示政府高層間流傳有針對前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇的錯誤資訊。