新冠肺炎：蓋茨資助居家檢測項目　FDA叫停

蓋茨（小圖）資助的SCAN項目，讓居民可在家輕鬆採集鼻腔樣本。

美國科技龍頭公司微軟的始創人蓋茨周二（12日）發表網誌，宣布為華盛頓州西雅圖居民推出一個在家檢測新冠病毒的項目。事隔3日，美國食品及藥物管理局（FDA）卻發出備忘，要求該項目煞停。

該個由蓋茨基金會資助的項目名為「西雅圖新冠病毒評估網絡」（SCAN），由多個研究組織與西雅圖及金縣公共衞生部門合作。他們今年3月開始與FDA商討，至4月底終獲准根據FDA的緊急使用授權（EUA）推行。

SCAN項目讓西雅圖居民毋需前往醫院或診所，只需在家利用檢測試劑套件拭抹鼻腔採集樣本，再由專人上門收集送往檢測。一旦檢測結果呈陽性、即染疫，當局會派出醫護人員到相關人士家中，向他們及家人提供防疫指引。

蓋茨在網誌表示，SCAN不能取代正式的醫療檢測，但可以減少居民到醫院檢測的染病風險，亦可更方便和有效收集檢測者的性別、年齡及健康狀況等數據，有助專家研究應對疫情。

惟FDA周五（15日）向SCAN發出備忘，要求項目暫停，直至另行通知。FDA發言人表示，在家採集樣本套件的安全及準確度成疑，只可作為「監察」，而不能作「診斷」用途。