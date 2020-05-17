尼日利亞詐騙集團涉偷個資　扮就業者領失業救濟金

美國政府在新冠肺炎疫情下向國民支付失業救濟金，《紐約時報》取得一份備忘錄指，一個來自尼日利亞的詐騙集團對美國失業系統發動大規模網攻，集團成員盜取美國公民的社會安全號碼等資訊，代替很多沒有被解聘的員工申領失業救濟，事件可能造成數億美元的潛在損失。

報道指，大多數詐騙案集中在華盛頓州，其中貝靈厄姆的一間大學就有超過400名職員成為欺詐案的目標，並有證據顯示佛羅里達州、麻省、北卡羅萊納州等同樣發生相關事件。在華盛頓州，負責處理失業救濟申請的部門最近才得悉事件，源於有就業人士致電為甚麼他們會收到申領救濟金的確認文件。特勤局警告每個州份都是脆弱及有可能被攻擊，並指犯罪份子似乎有大量可識別個人資訊的紀錄。

特勤局負責金融詐騙的特別探員多特森（Roy Dotson）表示，調查人員在追查涉事者身份及藏身位置。多特森透露，詐騙案可能由在美的中間人協助，他們在網上與涉案人士建立聯繫後就成為洗黑錢的中介人。

另外，羅德島州有警員日前接報不少涉嫌與失業救濟有關的詐騙投訴，有警員坦言如果涉案者申領救濟金時提供正確信息，會很難得悉合法及欺詐索賠的分別。