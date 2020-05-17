唐納德稱拜登孌童　美媒：特朗普圖打擊對手選情

美國總統特朗普將於11月舉的大選，與民主黨參選人、前副總統拜登對壘，特朗普上周六（16日）直指拜登不是其對手，不會威脅他連任。特朗普的長子唐納德則在社交網發相，毫無證據地指拜登有孌童癖，美媒指特朗普陣營想打擊拜登的選情。

拜登早前稱有信心可於11月取下部分特朗普於2016年大選勝出的州份，特朗普在Twitter發文指：「我不是與拜登對壘，他根本不成威脅，從來不是，記得1%拜登嗎？」他諷刺拜登過去參選總統不獲支持，並指自己是與極端左翼、無為的民主黨人及其夥伴、真正的反對黨及假新聞媒體對壘，形容他們「惡劣及瘋狂」；特朗普揚言會贏對手。

同日，唐納德在Instagram上載一張分別有拜登及短吻鱷的相片，拜登眼看前方並伸出一隻手，旁邊有設計對白「等會兒見，短吻鱷」；下方則有短吻鱷的配圖，同樣有設計對白，寫着「一會兒，孌童者」。美媒指，其後有記者轉發上述貼文，唐納德聲稱只是開玩笑，說原貼文有用笑臉表情符號。

《紐約時報》指貼文無根據及煽動，相信是特朗普陣營想藉此打擊拜登的選情，讓他在關鍵州份喪失優勢。特朗普競選團隊沒有回應事件，拜登陣營則說沒有任何令人反感的策略可以改變近9萬名美國人因特朗普無視新冠肺炎疫情而喪命，以及大蕭條程度的就業流失打擊奧巴馬政府經濟遺產的事實。