藥物過度依賴中印進口　難實現自給自足

美國總統特朗普早前建議以羥氯喹等瘧疾藥，作為醫治新冠肺炎患者的特效藥。印度為出口羥氯喹的最大供應國，佔全球7成，但非常依賴中國進口原料。美媒上周六（16日）報道指出，一旦供應鏈出現問題，將影響藥物供應；故建議華府要自給自足以確保供應，不再依賴其他國家。

有線電視新聞網絡（CNN）報道，印度在1970年代起成為平價非專利藥的生產大國，印度工業總會（CII）上月研究指，美國90%的處方藥都是仿製藥，每3片藥丸中就有1片由印度藥廠生產。另外，印度約68%的藥物原材料來自中國，因此當原料供應受阻就會影響供應鏈，此問題在新冠肺炎疫情期間更為嚴重。印度海外貿易總局總監米斯拉（PC Mishra）曾表示：「我們從中國進口方面面對很多困難，比較今年3月及去年同期數據，中國的進口商品下跌40%。」

報道分析指，美國在此問題上需要變得自給自足。白宮經濟顧問納瓦羅上月提醒：「我們不再依賴其他地區的基本藥物和對策。」他又推動特朗普的「購買美國貨」行政命令，建議政府只入口由美國公司生產的基本藥物、醫療用品及醫療設備；惟食品及藥物管理局（FDA）數據指，截至2019年8月，只有28%為美國市場生產原料藥的工廠位於美國。

目前有國會議員擬訂方案，要求華府停止從中國進口原料藥及成品藥，惟美國醫療作家吉布森（Rosemary Gibson）警告，即使中斷進口中國貨亦不會解決美國依賴他國的問題，除非與印度的關係都要一刀切。另外，藥品出口促進委員會主席杜瓦（Dinesh Dua）認為要需時10年才可停止依賴中國。