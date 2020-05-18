為抗疫全國巡迴表演　空軍特技飛機墜毀1死1傷

加拿大皇家空軍「雪鳥」（Snowbirds）特技飛行隊一架飛機，正展開全國巡迴表演向抗疫人員致敬，周日（17日）卻在卑詩省甘露市（Kamloops）失事爆炸墜毀，直插地面一棟民居，並引發大火。事故造成至少一名機員死亡，另一名機員重傷；當局正調查事故起因。

目擊者拍下的事發片段可見，雪鳥飛行隊2架飛機同時從機場跑道起飛，左側飛機在爬升時突然拉高，似乎嘗試回轉，但隨即機頭向下跌落地面。期間2個帶煙霧的物體彈出，與機身分離，相信是機員彈射離開機艙。飛機墜毀在機場附近的住宅區，有民居受損，起火的飛機殘骸散落在民居前院。警方接報後趕到，把周圍街區封鎖，救護人員把傷者緊急送院。

雪鳥飛行隊是北美地區著名的特技飛行隊，自本月初展開名為「激勵行動」的全國巡迴飛行表演，向所有參與對抗新冠肺炎疫情的國民致敬，使用的是CT114型教練機。飛行隊上周六（16日）剛完成在艾伯塔省的表演項目，之後前往卑詩省，原定周日早上從甘露市出發，展開一小時巡迴飛行後抵達基洛納（Kelowna）。

飛行隊當日較早時曾在社交網表示，甘露市有雨且能見度低，起飛時間需要延誤，雲層狀況亦不利於常規的九機編隊飛行。暫未知飛行隊其後在溫哥華等地的表演計劃能否如期舉行。據悉，該飛行隊去年10月中旬在美國喬治亞州亞特蘭大航空展表演前，亦曾發生墜機事故，當時飛行員及時彈射出艙得以生還。