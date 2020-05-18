輸入電流繞過視神經　讓失明者腦海呈現圖像

人類五官靠將外在環境刺激的信號傳到大腦皮層，再令皮層相應區域產生神經元活動，從而感知環境的真實情況。美國有科學家日前發表研究報告，指他們通過在多名健視及失明者大腦內植入電極，然後輸入動態電流繞過視神經，直接刺激大腦皮層，結果令他們腦海中呈現指定的圖像。研究結果有望令視神經受損的人復見光明。

德州貝勒醫學院神經外科教授約索（Daniel Yoshor）表示，過去已有科學家將電極植入失明人士腦內，以電流刺激大腦視覺皮層，成功令測試者產生「光幻視」（phosphene），在腦裏出現實際並不存在的光點，並可隨光點位置轉動眼球。惟測試者只能「看到」光點的顏色，而未能感知其形狀。

約索和其團隊改良這技術，招募了4名視力正常的癲癇症患者和2位成年後失明的人參與測試。前者腦中植有電極以監測癲癇，後者則在參加一項視覺皮層模擬設備的試驗時也在大腦植入了電極。團隊順序在測試者腦中的24個植入電極中，輸入1.8至4毫安的電流，刺激他們腦中產生如在空中寫出字母「Z」的形狀。結果所有測試者均能「看出」線條形狀，並在觸控屏上依樣畫出「Z」輪廓來。

參與研究的博尚（Michael Beauchamp）表示，研究結果證實透過植入電極，可以直接向大腦輸入視覺信息，讓失明者重獲感知及識別視覺形狀的能力。他們下一步會與神經工程學家合作，開發更大型的電極陣列，以更準確和刺激更多的腦皮層視覺神經元。