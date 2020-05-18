新冠肺炎：總統無視社交距離措施　與大批支持者會面

巴西新冠肺炎確診個案突破24萬宗，成為全球第四多國家。總統博爾索納羅無視社交距離措施，周日（17日）在首都巴西利亞的總統官邸外與大批支持者會面，但期間更拉下口罩。最大城市聖保羅市市長科瓦斯（Bruno Covas）指出，市內的公立醫院飽和率已達90%，醫療系統面臨崩潰，市政府將與州政府商討收緊封鎖措施。

博爾索納羅戴上口罩，抱着一名身穿軍服的男童，向支持者揮手、與部分人握手及合照，一度拉下口罩說話。不少支持者沒有戴口罩，但仍然站得密密麻麻，他們打鼓、吹奏號角及放煙花，現場氣氛如嘉年華會。支持者高呼「我們想要工作」，博爾索納羅說：「最重要的是，人們想要自由，想要民主，想要得到尊重。」強調國民希望儘快重啟經濟。

最新民意調查顯示，近3分之2的受訪者認為應維持社交距離令，但博爾索納羅希望健身室、髮廊及其他商店重新營業，他一直嘗試淡化疫情，指新冠肺炎只是流感，因此無法防止傳播。巴西人口逾兩億，衞生部數據顯示，截至上周只完成近34萬份病毒檢測，仍有近 15萬份未有結果，檢測進度遠遠落後於歐洲國家。

聖保羅大學醫學院專家阿爾維斯受訪指，目前只有留院病人接受檢測，真實感染數字恐多於官方數據15倍。他又指，政府沒有制訂政策應付大爆發。

科瓦斯表示，聖保羅市的公立醫院將在兩周內爆滿，在病毒進一步蔓延前需收緊封鎖。由於州長可指揮及調動警力，收緊封鎖需獲得州政府支持。聖保羅州人口大約1200萬人，該州在兩個月前已推出檢疫措施，呼籲民眾留在家中，並關閉學校及公共場所等。但官方沒有制訂罰款，不少人視防疫如，不但出門不戴口罩，更於周末駕車前往海灘。