新冠肺炎：德州第二階段復市　密歇根汽車廠重開

美國新冠肺炎肆虐之際，多州繼續重啟經濟。德州州長艾博特周一（18日）宣布該州的新症增長下降，符合白宮的復市條件，將進入第二階段復市計劃，餐廳、酒吧等可放寬招待顧客的人數，並可恢復部分體育運動。密歇根州多間汽車製造商的廠房亦於周一復工。

共和黨籍的艾博特表示，州內的酒吧、試酒室、手工啤酒設施等周五（22日）起可重開，但容客量限制在25%，餐廳的露天用餐區容客量可由現時的25%擴大至50%，棒球、籃球、哥爾夫球等專業運動可於本月31日恢復。惟阿馬里諾地區的新症數字仍然高企，區內的埃爾帕索縣等地延遲至本月29日才開始第二階段復市。

德州近日的確診數快速增加，上周六（16日）有1801宗新症，是疫情爆發以來的單日新高，其中逾700宗來自阿馬里諾；全州累計4.9萬人染疫，1356人死亡。艾博特聲稱，確診數上升是因為該州增加病毒檢測數，現時每日平均進行2.5萬次檢測，確診比率下降，符合白宮的復市條件。

在密歇根州，通用電氣、福特汽車、快意佳士拿重開當地多間廠房。州長惠特默宣布，在疫情較輕微的特拉弗斯城和上半島，零售業、酒吧和餐廳可以重開，但座位數量有限制。

美媒報道，美國原住民納瓦霍族保留地超越疫情嚴峻的紐約州和新澤西州，成為全國人均感染率最高的地區，當地每10萬人便有約2304人確診，比紐約州的1806人及新澤西州的1668人多。納瓦霍族保留地橫跨亞利桑那州、新墨西哥州和猶他州，現時實行嚴格居家令，民眾只有緊急情況或從事必要行業才可出門，出門工作必須有公司文件證明。