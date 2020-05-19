美軍主導環太平洋軍演延至8月舉行　中國未受邀

受新冠肺炎疫情影響，由美軍主導的環太平洋軍演（RIMPAC）原定於下月舉行，延期至8月17日至31日。美國邀請25個國家參加，但中國並無在名單內，此為自2018年後，解放軍再次未獲邀。另外，美國太平洋空軍（PACAF）周二（19日）表示，美軍B1B轟炸機飛入南海。

受疫情影響，本次軍演主要內容為反潛、海上攔截和實彈射擊演練等項目，不會有任何陸上活動。美國海軍表示，演習目的是加強互操作性和海上戰略夥伴關係。美國太平洋艦隊司令阿奎利諾表示，海軍需保護海上航線的生存和穿越國際水域的航行自由。

美軍第三艦隊發言人表示，曾受美國邀請參與2018年環太平洋軍演的所有25個國家，都已正式受邀參加2020年軍演，包括澳洲、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家。據悉，中國在2014、2016年曾受邀參加RIMPAC，但於2018年，美方認為中國在南海的行動與演習宗旨相抵觸，停止再邀請中國參與。中方對此表達不滿。

另外，美國太平洋空軍周二上午在Twitter發文稱，美軍B1B轟炸機近日在夏威夷完成訓練後，飛入南海自由航行。