新冠肺炎：無證移民申援助　熱線打爆6小時無人聽

美國加州政府周一（18日）推出計劃，向受新冠肺炎疫情影響的無證移民派發500美元（約3900港元），名額只有15萬個，且申請先到先得。由於申請人數過多，很多人撥打電話熱線無法接通，有人甚至打了6個小時電話，只能聽到「請耐心等待」的電話錄音。

該項總值7500萬美元（約5.85萬億港元）的現金援助計劃，按先到先得的原則派發，個人可獲500美元、每戶家庭最高可獲贈1000美元（約7800港元）。因疫情關係，負責審核申請的12個非政府組織為避免面對面接觸，改以電話接受申請。

計劃開始接受申請當日，所有熱線都被「打爆」，負責審批的組織洛杉磯人道移民權利聯盟表示，他們的熱線在頭90分鐘就有63萬個來電，線路嚴重阻塞，組織用辦公室的電話接收部分來電，以及另加一條電話熱線，最終花近3小時線路才恢復正常。來自墨西哥的無證移民盧納（Adolfo Luna）表示，知道要成功領取援助金就跟中獎差不多，他之後向非牟利組織的法律中心求助，但求買一個希望。