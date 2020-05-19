蔡英文明舉行總統就職典禮　蓬佩奧首次祝賀就職

台灣的行政院發言人丁怡銘在記者會上公布內閣最新人事名單。

台灣的蔡英文總統周三（20日）上午將舉行第二任期的就職典禮，行政院周二（19日）下午公布完整的內閣名單，包括陳其邁等多數內閣官員留任，但文化部和科技部將由李永得和吳政忠接掌。美國國務卿蓬佩奧周二發表聲明，祝賀蔡英文就職，屬史上首次，他指台灣有效對抗新冠肺炎疫情，是美國可信賴的夥伴。台灣的總統府表示感謝。

公開資料顯示，將履新文化部長、現年64歲的李永得，曾任高雄市副市長，現任客家委員會主任委員。他曾在2017年，在受到警方排查後感到不滿，在社交平台批台北市是「警察國家」，引起社會關注；履新科技部長的吳政忠，曾任國立台灣大學應用力學研究所所長等職，2006年在林全內閣期間，擔任行政院科技政務委員。

另，新內閣中金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長，而空缺由副主委黃天牧升任；國發會主委由政務委員龔明鑫兼任；僑委會委員長由駐泰大使童振源接任。民進黨周二亦會公布黨內人事任免，消息指蔡英文將任主席、林錫耀任秘書長、3位副秘書長林飛帆、林鶴明、高幸雪均留任。

台北、桃園、台中、台南四市市長已確認出席就職典禮；而高雄市長韓國瑜確認缺席；新北市長侯友宜則表示市政優先，如果有時間就盡量參加。