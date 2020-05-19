新冠肺炎：研究指SARS康復者抗體可抑制新冠病毒

美國華盛頓大學醫學院專家近日聯同國際專家，研究可以抑制新冠病毒的方法。他們發現，從沙士（SARS）康復者體內分離出的抗體，可有效阻斷新冠病毒的傳染性，但強調研究尚未經過任何人體試驗驗證。有關研究周一（18日）刊於國際學術期刊《自然》。

該研究由美國華盛頓大學醫學院助理教授韋斯勒（David Veesler）、瑞士Vir生物技術公司子公司專家科爾蒂（Davide Corti）等人共同發表。他們從一名2003年SARS康復者的體內，分離出可抑制人類和動物體內SARS相關冠狀病毒的單株抗體（monoclonal antibody），並研究了當中25株抗體抑制新冠病毒的潛力，發現部分可與新冠病毒的刺突蛋白結合，其中S309抗體對新冠病毒表現特別強烈的中和活性。

研究結果亦顯示，S309抗體可和另一株效力稍弱的抗體共同作用，後者靶向新冠病毒刺突蛋白上一個不同位置。研究人員認為，這種協同活性或在增強中和活性的同時，降低抗性突變出現的可能性。上述研究表明，混合使用單株抗體是值得探索的方法，或有助於治療和預防新冠病毒感染。