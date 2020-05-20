新冠肺炎︰全球最多確診反映大量檢測　特朗普視為榮譽獎章

美國周二（19日）再新增約2萬宗新冠肺炎病例，累計逾157萬人確診，死亡人數逾9.1萬人。總統特朗普當日開會後於白宮揚言，不認為美國確診數全球最高是一件壞事，這是因為美國進行的病毒檢測數是全球最多，他視之為一種「榮譽獎章」。

特朗普稱︰「如果你為1400萬人做檢測，你會檢出很多病例。當中很多人病情不重，但仍被列為確診，加上我們是個非常大的國家，所以數字高企。我不認為很多病例是一件壞事，某程度上我認為這是好事，因為這代表我們檢測工作做得好。」他更形容，這是可向檢測工作和專家致敬的「榮譽獎章」。

不過，彭博社報道潑冷水指，美國的檢測數量與英國、意大利及德國相若，檢測數與確診數的比例更遠遠不及新西蘭、澳洲及南韓。華府官員消息則指，美國繼續擴大檢測的同時，新症和死亡數增幅已見放緩。

另外，特朗普又再為自己服用瘧疾藥羥氯喹辯護，更批評有關羥氯喹藥效的報告為「假研究」。但副總統彭斯則表明，由於醫生未有建議，所以自己並無服用羥氯喹。