新冠肺炎︰單日死逾千人創新高 跟隨特朗普放寬用瘧疾藥

巴西成為南美洲的新冠肺炎疫央，該國周二（19日）確診數同日增至17408宗，並錄得破紀錄的1179宗單日死亡病例，全國累計逾27萬人染疫，近1.8萬人病死。極右總統博爾索納羅同日跟隨美國總統特朗普口徑，表示將於周三（20日）放寬用藥指引，使用具爭議性的瘧疾藥物氯喹來治療新冠肺炎。

巴西此前的最高單日死亡病例為881宗，周二的新紀錄大幅拋離。因抗疫手法備受批評的博爾索納羅表示，署理衞生部長帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）周三會發出新指引，推薦使用氯喹以治療新冠肺炎。巴西爆發新冠肺炎疫情以來，已有兩名原職醫生的衞生部長先後與博爾索納羅產生分歧、其後請辭，博爾索納羅改成委任五星上將帕祖埃洛為第三任人選。

特朗普周一（18日）自揭正服用瘧疾藥預防新冠肺炎；但美國專家及監管機構均多次警告該藥療效成疑，更可引致嚴重心律問題。博爾索納羅周二發表類似言論，指自己為93歲母親備有一盒瘧疾藥防疫。特朗普同日直指「巴西毫無疑問出了事」，表示會提供呼吸機援助的同時，亦表明「不想人們過來傳染他人」，考慮向巴西封關。

此外，巴西民航組織周二公布，西班牙大型旅行社集團Globalia營運的歐洲航空公司（Air Europa）決定因應疫情，叫停開設拉丁美洲內陸航班的計劃。