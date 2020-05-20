批特朗普轉移視線　拜登表明不欲加入泥漿戰

美國前副總統拜登篤定代表民主黨選總統，總統特朗普近日多次以無證據的指控抨擊拜登。拜登周二（19日）明言不會與特朗普陣營的人「陷入泥濘」，直指對方想轉移自己對抗新冠肺炎不力的視線。

特朗普陣營近日以「奧巴馬門」攻擊前總統奧巴馬及拜登，指他們在調查特朗普前競選經理弗林一事犯法，而且受黨派政治推動。拜登回應指，特朗普抗疫不力令9萬美國人喪命，對方這樣做是試圖令選民分心，又指搞分化是特朗普的模式。

特朗普的兩名兒子在過去周末發表針對拜登的無根據指控，拜登形容做法糟透，又指人們了解他，說：「在我的生活中，很難找到一些別人對我的評價完全不一致的事。」特朗普辭退國務院監察總長李尼克（Steve Linick）一事引發政治風波，拜登承諾當選總統後不會辭退任何監察總長，形容他們是讓政府誠實的人。

拜登尚未決定副手人選，但表明會找女性出任。密歇根州州長惠特默周二確認正與拜登陣營洽談成為副總統候選人一事。

另一邊廂，參議院的共和黨人繼續狙擊拜登之子亨特在烏克蘭涉貪一案，該院的國土安全委員會周三（20日）將投票表決是否傳召「藍星策略公司」到國會就此案作供。藍星策略於亨特擔任烏克蘭能源公司Burisma Holdings董事時代表Burisma Holdings。