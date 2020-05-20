新冠肺炎︰美促支持聯合國援敍　華斥勿玩政治遊戲

中美就新冠肺炎疫情針鋒相對之際，再因敍利亞人道救援爭議起分歧。聯合國安理會周二開會，美國聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）要求中國同意聯合國跨境支援敍國，「以證明自稱的抗疫領袖地位」；中方則反批美國「玩政治遊戲」，卸責予其他國家。

主管人道事務的聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）在會上呼籲各成員國延長對敍利亞人道救援的決議，以讓人道物資從土耳其的過境通道進入敍利亞，形容這是「數以百萬計平民的救生索」。

克拉夫特要求中國支持達成跨境運送救援物資的協議，「證明自稱的全球抗疫領袖地位」。中國常駐聯合國代表張軍則促請美國專注抗疫，稱︰「停止玩政治遊戲，真正專注於救人，並停止將自己的責任轉嫁至其他國家上。」

決議原定包括經約旦及伊拉克的過境通道，但提案在去年底被中國及俄羅斯否決，故改為只經土耳其過境，安理會需在7月10日前達成共識，以延長援助。克拉夫特主張繼續開放伊拉克過境通道，但俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞（Vassily Nebenzia）強硬回絕︰「別浪費時間去試圖重開已關的邊境通道。」