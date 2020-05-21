新冠肺炎：各國漸解封　特朗普重新考慮在大衞營舉行G7峰會

全球多國正逐步解禁新冠肺炎防疫措施之際，美國總統特朗普周三（20日）急不及待，表示他正在重新考慮在大衞營舉行七大工業國集團（G7）峰會。

G7峰會原定今年6月10日至12日在位馬里蘭州的美國總統休假地大衞營舉行，但礙於新冠肺炎疫情的關係，特朗普在今年3月決定峰會以視像會議形式舉行。不過，近期積極推動美國全面復市的特朗普，周三在社交網站貼文表示，他正在考慮在原定日期或那前後，重新安排舉行G7峰會，地點可能是在首都華盛頓或在大衞營。他寫道：「其他成員也已經開始回歸（復市）了。這是一個好現象——回歸正常！」

不過，美國傳媒質疑，在仍然實施旅遊限制和各地仍未全面解封的情況下，如何能夠在短時間重新安排這樣一個大型會議。白宮目前未有就特朗普的想法提供更多詳情，而G7成員國之一加拿大的總理杜魯多則稱，特朗普提出的是「有趣的主意」，但各國領袖仍需要知道更多詳情，他又指重要的是G7領袖能夠在6月討論疫情和重啟經濟活動，以視像會議還是面對面的形式會談，就要看作為東道主的美國提出甚麼安全和有效的措施。