新冠肺炎：防染疫顧客提告　迪士尼至小店家都設免責聲明自保

全美各地紛紛重啟經濟，但商家們也擔心有一旦有客人光顧後染疫，會捱告遭索賠，於是大至佛州迪士尼世界，小至髮廊、美甲店，為求自保都備妥免責聲明，讓顧客明白到倘若在光顧後感染病毒，須自行承擔後果。

佛州的迪士尼世界在周三（20日）開放購物區及用餐區，園方在網站張貼了免責聲明提醒顧客，稱園方已加強衞生與安全措施，但民眾出入任何公共場所，仍會有接觸新冠病毒的風險。免責聲明中明文指出：「新冠病毒傳染力極強，感染後可能導致重病，甚至死亡。前來造訪迪士尼世界，您將自願承擔與接觸新冠病毒相關的所有風險。」

除了迪士尼這等大集團，小店也把利用免責聲明自保，有些店東甚至要求顧客必須先簽署免責聲明才能光顧，在明尼亞波里斯開髮廊的髮型師亨特（Erin Hunt）便是其中之一。亨特為了控制店內人數以符合保持社交距離的防疫規定，在店外貼告示請顧客們留在車內等候，並要先在免責聲明上簽字。免責聲明上寫明髮廊已經盡其所能符合防疫與衞生規定，而消費者入店屬於自願行為，萬一染疫也不能要求店方負責。

不過，有律師分析，萬一店方被消費者告上法院，類似的免責聲明會否獲法官採納仍是未知數，因為其中涉及許多變數，包括免責聲明是誰簽字、聲明條款確切文字為何，以及店方是否也在聲明書上簽字，都可能影響其效力。