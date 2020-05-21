烏克蘭查前總統叛國　曝光錄音揭疑與拜登談「交易」

烏克蘭當局近日開始調查前總統波羅申科被指叛國和濫權的案件，當中一項證據是一段據稱是波羅申科與美國前副總統登的錄音對話，內容談及拜登在任時承諾向烏克蘭提供10億美元的貸款，以換取時任烏克蘭總檢察長肖金（Victor Shokin）離任，以免他調查拜登兒子亨特任職的天然氣公司。

有關錄音由烏克蘭議員傑爾卡奇（Andrii Derkach）在周二（19日）公開，據稱在2015至16年間錄下，暫未能證實真偽。第一段錄音中可以聽到，據指是時任美國國務卿克里的人，請求調查波羅申科「解決替換肖金的問題」。肖金當時正調查拜登的兒子亨特所任職的石油天然氣公司Burisma的非法活動。

在第二段與錄音中，好像拜登聲音的人說道：「在你們將會有新政府和新總檢察長的情況下，我將準備公開簽署一個10億美元的承諾。」聲音像是波羅申科的人在回覆時，提出讓自己女兒的教父盧岑科擔任總檢察長。

傑爾卡奇說，他已把長達數小時的所有錄音，聯同提出刑事訴訟的申請，遞交給總檢察院辦公室。傑爾卡奇聲稱，這些錄音是從烏克蘭一些調查記者手上獲得，是由波羅申科錄製。

波羅申科則指摘，那該些錄音是由烏克蘭親俄勢力偽造，目的是削弱美國對烏克蘭的支持，又稱拜登是烏克蘭的盟友。拜登陣營對今次事件不予置評。

傑爾卡奇去年底曾經與現任美國總統特朗普的私人律師朱利安尼會面，有指這是為了對付篤定代表民主黨選總統的拜登。烏克蘭有評論員認為，傑爾卡奇明顯是在協助爭取連任的特朗普，贏得今年的美國大選。