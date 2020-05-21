華府《中國戰略》報告　批華威脅美利益有競爭必要

中美角力加劇之際，美國政府將公布《中國戰略》報告，指出中國的政治、經濟及軍事行動威脅美國利益，並批評中方處理新冠肺炎的手法顯示北京缺乏透明度，美國有必要繼續與華競爭，而特朗普政府願意容忍中美關係有更大摩擦以保護美國的安全及經濟利益，強調競爭不代表會導致衝突。

美媒報道，該份20頁長的報告周二（19日）經總統特朗普簽署，已送交國會，最快周三（20日）公開。據傳媒披露的內容，華府在過去20年認為只要美國擴大市場開放、增加對華投資、允許中國接觸美國高端科技、訓練中國解放軍人員就可令中國自由化。惟中國在六四事件後變得比任何時間更專制，中國共產黨亦加強在全球散播其政治理念。

報告承認，華府低估中共限制中國經濟及政治改革的意願，中方的改革在過去20年放慢、停滯，甚至倒退，政府與共產黨的分別正被侵蝕。特朗普政府認為只為象徵意義而與中國打交道是無意思，當「平靜」的外交無效，美國將加強公開對華施壓。

華府亦提到，北京自1980年代簽署多份國際協議承諾保護知識產權，但全球逾63%假貨來自中國，對合法商業活動構成千億美元計的損失，並對中方繼續在世界貿易組織宣稱是發展中國家感沮喪，但中國是高端科技產品的最大進口國，在國內生產總值、國防開支、對外投資的金額都只僅次於美國。報告指出，中國保留非市場經濟結構及國家主導的貿易和投資模式。

報告寫道，中國持續軍事擴張，並宣稱擁有南海主權，美方已採取行動應對，包括海軍的航行自由努力。知情官員拒絕透露報告有否談到中國的人權問題，特別是新疆維吾爾問題、北京打壓香港示威者等。