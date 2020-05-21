拒面談沙特售武決定　蓬佩奧否認報復國務院監察總長

美國國務院監察總長利尼克（Steve Linick）被炒引發新一場政治風暴，外界盛傳他是因調查國務卿蓬佩奧涉公器私用，以及特朗普政府去年繞過國會恢復對沙特阿拉伯售武而惹禍。美媒報道，利尼克曾要求蓬佩奧就售武接受面談被拒。蓬佩奧周三（20日）則再次否認所有傳言，形容是瘋狂。

蓬佩奧要求總統特朗普辭退利尼克的原因眾說紛紜，《紐約時報》周二（19日）引述消息指，利尼克此前調查華府涉非法宣布緊急狀態，以繞過國會恢復向沙特阿拉伯及阿聯酋售武一事。他要求蓬佩奧接受問詢被拒，後者提出以書面回答問題。報道指，事件顯示蓬佩奧知悉利尼克的調查及問詢重點。惟目前未知利尼克被炒的確實原因，有數名官員透露可能是多宗事件造成，而非單一調查。

國會眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）去年6月要求利尼克調查售武決定，他周一（18日）聲稱這是利尼克被炒的原因。國務院拒絕透露利尼克查售武的詳情，蓬佩奧周一受訪時則說，利尼克丟官是因為他沒有履行國務院的附加職能，又指自己通常在調查報告公開前數日才獲知內容。有知情人士指，查售武的報告尚未公開，但已於3月初向國務院高層匯報草稿版本。

蓬佩奧周三（20日）在記者會再否認外界傳言，稱希望自己早一點建議特朗普辭退利尼克，並形容外界說他報復利尼克調查他公器私用及對沙特售武是「瘋狂的事」。

參議院外交事務委員會民主黨成員梅嫩德斯（Robert Menendez），日前就利尼克被炒展開調查，蓬佩奧表示：「我不從一個被刑事檢控的男人獲得道德指引。」梅嫩德斯於2015年曾涉聯邦賄賂起訴，最終脫罪。

利尼克一事引起外界關注蓬佩奧借國務院公務增加自己的政治本錢，為將來選總統鋪路。據悉，梅嫩德斯已接觸副國務卿比根，索取蓬佩奧過往在國務院舉辦宴會的資料，檢視宴會資金、目的等。