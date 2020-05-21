世貿下月8日啟動新總幹事遴選程序　料需時3個月

世界貿易組織周三（20日）宣布，新總幹事遴選程序將於6月8日正式啟動，該組織成員國可在一個月的時間提名人選。

世貿組織現任總幹事阿澤維多上周四（14日）宣布，將於今年8月31日卸任，比原定任期提前一年。他表示，這可使各成員在籌備2021年的第十二屆部長級會議時，不會因選舉新總幹事而分散精力。

世貿組織網站周三在聲明中指，世貿組織總理事會主席、新西蘭駐世貿組織大使沃克當天向成員表示，總理事會決定從6月8日起啟動遴選程序。各成員將有一個月時間，向總理事會提名新總幹事人選。7月8日之後，總理事會將向各成員發表最終確定的總幹事候選人名單。

報道稱，獲提名的候選人將獲邀前往世貿總部與總理事會旗下的一個特別委員會進行會面，發表看法並就有關問題回答成員提問。最終，總理事會將通過協商縮小範圍而非選舉的方式，決定新總幹事人選。一般來說，遴選程序從啟動到最終確定人選至少需要3個月時間。但從目前時間安排看，世貿組織或趕不及在阿澤維多離任前，確定其繼任人選。