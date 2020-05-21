發現宇宙大爆炸後15億年星系盤　挑戰傳統理論

天文學理論傳統認為，宇宙星系盤是在宇宙大爆炸後，由多種物質及熱氣體冷卻分層合併形成的恒星，經約60億年才能組合而成。一個國際天文學家團隊近日觀察到一個距地球約123億光年、宇宙大爆炸後15億年後形成的星盤，並不停旋轉吸入冷的塵質，快速地形成恒星，挑戰傳統星系形成理論。

德國海德堡馬克斯普朗克天文學院（MPIA）的天文學家尼勒曼（Marcel Neeleman）領導是次研究，他於2017年透過位於智利阿塔卡馬沙漠的巨型列陣無線電天文望遠鏡（ALMA）研究一顆遙遠類星體的光線時，發現編號DLA0817g、又名為沃爾夫星盤（Wolfe Disk）的星系，這是至今發現過最遙遠的旋轉星盤。

尼勒曼之後與來自美國、日本等的科學家組成團隊，借助設於美國新墨西哥州的甚大陣列射電望遠鏡（VLA）及美國太空總署的哈勃太空望遠鏡，分別收集沃爾夫星盤的分子質量和紫外光數據。經分析後，發現沃爾夫星盤是一個較冷的塵質旋轉盤，表明落入的氣體可能是冷的，令星盤迅速凝結。

參與研究的加州大學聖克魯斯分校天文物理學家普羅哈斯卡（Xavier Prochaska）指，沃爾夫星盤以每秒約272公里的速度旋轉，星系的質量是太陽的720億倍，將宇宙大爆炸後仍未冷卻的氣塵吸入，快速地形成恒星，速度是銀河系的至少10倍，可稱得上是「多產」的星系盤。上述研究周三（20日）刊登在學術期刊《自然》。