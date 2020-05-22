新冠肺炎：特朗普前私人律師身陷囹圄　因疫情獲准回家服刑

美國總統特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）因違反競選財務法及向國會作假證供，前年11月被判囚3年，他於周四（21日）提早獲釋，返家完成餘下的刑期，成為繼特朗普前競選經理馬納福特後，第二個在新冠肺炎疫情下提早獲釋的特朗普親信。

科恩於去年5月開始在紐約州聯邦監獄服刑，原定明年11月刑滿，但因為新冠肺炎疫情而提早獲釋。他原本應該在完成14日隔離之後於本月1日出獄，但最終延期至周四，當局並沒有解釋原因。

53歲的科恩身穿黑色西裝褸及牛仔褲，面戴口罩，回到位於曼哈頓的家中，沒有回答記者提問就返回室內。他其後在社交網站發文，表示很高興能夠回家與家人一起，又稱有很多說話要講，不過現在不是適當時間，而是在「不久之後」。他感謝所有的朋友和支持者。

科恩的主要罪名包括在2016年美國大選期間，按特朗普的指示，向成人電影女星斯蒂芬妮和《花花公子》前模特兒麥克杜格爾支付超過10萬美元「掩口費」，換取她們對曾與特朗普發生關係一事保持沉默；就特朗普的企業在俄羅斯的業務情況撒謊；以及銀行欺詐和逃稅等。