新冠肺炎：特朗普參觀車廠不戴口罩　「不想戴了讓記者愉快」

美國總統特朗普周四（21日）到密歇根州參觀福特車廠時，仍然不肯在傳媒面前戴口罩，還稱那是因為不想讓記者看到他戴口罩的樣子而高興。

特朗普參觀的福特廠房為應對疫情已改為生產呼吸機，該廠規定裏面的人都要戴口罩，接待特朗普的公司高層也不例外。但特朗普在鏡頭前依然故我，面上甚麼都沒有戴。他對記者說，自己在沒有記者在場時有戴過口罩，現在不戴「就是不想讓媒體享受（他戴口罩）這個樂趣」。特朗普還拿了一個印有總統徽章的藍色口罩出來給記者看。

記者問公司主席比爾‧福特（Bill Ford）為甚麼特朗普在廠內不戴口罩時，他回答道：「由他決定。」後來公司的發言人表示，特朗普剛到時，主席有鼓勵他戴口罩，在鏡頭後參觀福特的GT跑車時他都有戴着，不過其他餘時間特朗普就把它脫下了。

就特朗普不肯戴口罩的問題，密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）說，戴口罩不僅是福特的政策，還是該州的法律，他說：「我們就是要求特朗普總統遵守我們州的法律。如果特朗普不戴口罩，他將被要求不要再進入州內任何封閉的設施。」