港版國安法：外媒稱或激發香港和國際反彈

因應香港或成為國家安全隱患，周五（22日）開幕的全國人大會議議程中，包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律，引起國際關注。外媒大篇幅報道事件，英國廣播公司（BBC）評論指，中方此舉將激發香港以至國際的強力反彈及連串示威。

美國《華盛頓郵報》指，今次是北京歷年來削弱香港自治及全面控制香港的「最大膽作為」，「企圖改寫過去23年來讓香港享有自治的一國兩制」。報道又指，香港去年發生的大規模反修例示威，北京因而視香港為不安定的地區，採取全新策略令其服從北京。

美國《紐約時報》認為，北京的做法旨在進一步收緊對香港的管治，將侵蝕香港的自由，並再激發港人對北京的恐懼及憤怒，觸發更多示威。報道又指，北京認為需要「港版國安法」維護國家主權，防範外部勢力，該法通過後料會對付反政府抗爭人士。

英國《衞報》亦認為，中方此舉將令香港的局勢升溫，對香港是一大轉捩點，美國可能會重新審視香港的特殊地位。BBC引述智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明指，中方此舉可能導致美國終止香港的特殊待遇，將香港與中國內地同等對待。他指出，此舉令華府面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港仍有足夠自治，但認為需觀望「港版國安法」的具體內容來估算美方的回應。