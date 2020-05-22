國家情報總監懸空多月　特朗普提名人獲參議院通過

美國總統特朗普上任後與情報界屢起摩擦，前國家情報總監科茨據報因為與特朗普不合而於去年8月辭職。特朗普其後提名其支持者、德州共和黨眾議員拉特克利夫（John Ratcliffe）接任，惟支持度不足下一直未成事。參議院至周四（21日）通過提名，國家情報總監懸空多月後，終由拉特克利夫接任。

參議院在共和黨人支持下，以49票對44票通過拉特克利夫的提名；拉特克利夫成為史上獲最少支持票的國家情報總監提名人選。民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默批評，拉特克利夫缺乏「獨立公正」特質、經驗不足，表明反對提名。民主黨參議員懷登（Ron Wyden）更直指，拉特克利夫曾發表「令人不安的言論」，或會將「情報政治化」。

參議院共和黨領袖麥康奈爾則為拉特克利夫護航，指對方將帶領情報機構應對多方威脅，並保證工作「不存在政治偏見」。拉特克里夫是特朗普擁護者，曾猛烈質詢通俄案前特別檢察官米勒，又批評特朗普彈劾案的吹哨人是說謊。他最初獲提名時，遭民主黨人批評他不夠資格，亦未有共和黨大力支持，一度不敵輿論退出提名。