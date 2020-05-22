新冠肺炎：訛稱醫療物資供應商　華男騙紓困金被捕

美國紐約聯邦法院周四（21日）表示，一名中國男子訛稱自己擁有兩間公司，更指生意受新冠肺炎疫情影響，無法向數百名員工支薪，試圖騙取2000萬美元（1.56億港元）聯邦紓困貸款。男子被控銀行欺詐、電訊欺詐、向銀行作出虛假陳述及欺詐美國政府等罪名，其中3項控罪最高可判囚30年監禁。

36歲中國被告穆戈‧馬（Muge Ma，音譯）聲稱在紐約成立了兩間公司，旗下有數百名員工，每月需要支付數百萬美元薪金；但實際上他是兩間公司的唯一員工。檢方提到，被告訛稱是新冠病毒檢測試劑盒製造商及醫療設備供應商，其中一間公司代表紐約州政府採購檢測工具及防護裝備，曾與加拿大一間廠商接洽採購事宜。事實上，該公司不是州政府授權的註冊供應商，亦沒有供應與疫情有關的產品。

法庭文件顯示，被告由3月中至5月15日向至少5家銀行提供虛假資料，用以申請共2000萬美元的紓困貸款，並提交偽造的銀行文件、稅務、保險及薪金紀錄，附帶公司的網站連結，顯示公司是「國際化」企業，最終騙取聯邦小企業署（SBA）65萬美元（約507萬港元）貸款。

文件續指，被告是擁有合法永久居留權的中國人，但非美國公民。他在視像聽證會上坦承自己身份，但稱：「這麼多年來，我都認為自己是美國人。」他透露，自己在2011年以學生簽證到美國，並在加州大學洛杉磯分校（UCLA）取得學位。辯護律師吉瓦（Tamara Giwa）向法官表示，被告沒有前科，應准許他保釋以便照顧由中國赴美的父母；惟檢方認為他有動機及資金潛逃，法官最終拒絕讓他保釋。