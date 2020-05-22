校友會戒指被盜53年　佛州漢喜與失物重逢

美國佛羅里達州一名男子近日在家中執拾舊物，發現一枚他6年前剪草時拾獲的戒指。他看見戒指上有一間高中的校友會名稱和人名縮寫刻紋，遂託人聯絡該校友會，最後將戒指物歸原主。原來該戒指是於53年前被人偷去，物主與失物重逢喜不自勝。

從事剪草工作的約翰遜（Moody Johnson）6年前，在帕爾梅托一個球場草地開工前，循例檢查有沒有硬物，以免弄壞剪草機。期間他發現一枚馬納提高中校友會的戒指，帶回家後擱在一旁，之後以為遺失了。直至近日他與妻子清理舊物，竟再發現該枚戒指。

約翰遜根據戒指上的校友會名稱，聯絡上一名於該校畢業的友人伊森。後者再聯絡校友會，最後憑戒指上的畢業年份及名字縮寫，從校刊中找到物主是現居於布雷登頓的1968年度畢業生阿克斯（Allan Ackles）。約翰遜日前與友人驅車到布雷登頓，將戒指送還阿克斯。

阿克斯表示，該枚戒指是父母送贈，他當年打算送給女友，但某日在校內練球後，發現放在儲物櫃的戒指被人偷去，令他一直耿耿於懷。他對能與失物重逢大為驚訝，並衷心感謝約翰遜。