港版國安法：內地官媒稱美制裁香港嚇不住北京

全國人民代表大會將「港版國安法」納入議程，引來國際關注，美國、澳洲等部分官員紛紛表示反對。中國多間官媒先後於周五（22日）和周六（23日）發表評論文章，強調立法的必要性，指反修例風波影響經濟發展，嚴重威脅香港公共安全和國家主權安全；又認為美國對香港的「制裁」嚇不住北京。

有官媒評論指，部分反對派極端分子在反修例風波中組織香港版「顏色革命」，投擲磚頭、製造炸彈等遠超「街頭暴力」，企圖以「社會攬炒」、「經濟攬炒」、「政治攬炒」影響民生、搞垮經濟、癱瘓立法，最終達到推翻特區政府、奪取香港管治權、實現分裂國家和顛覆國家政權的罪惡目的。文中提到美國911恐襲、恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）等，強調香港絕不能成為國家安全的風險口，認為有必要制訂港版國安法。

另有官媒認為，美國對香港最大的制裁牌是取消香港的獨立關稅地位，衝擊香港經濟，削弱國際金融中心地位。惟官媒強調，美國若作出該行動，亦會影響在港美國公司，打擊香港經濟的同時，亦會打擊美國。官媒分析稱，港版國安法可將美國「黑手」從香港清走，要不選擇做合作者，要不選擇離開，「中國不會給它第三個角色」。