稱「不撐我不算黑人」　拜登道歉認言論傲慢

美國大選臨近，民主黨參選人、前副總統拜登日前失言引發爭議。他周四（21日）接受電台訪問時，向黑人主持表示，如果對方未能決定支持拜登或總統特朗普，那他就「不算黑人」。該言論引起爭議，拜登受壓下於周五（22日）道歉，承認自己發言態度傲慢。

拜登接受電台著名主持人Charlamagne tha God（查理曼大神，暫譯）電話訪問，查理曼問及拜登會否以黑人女性為副手，拜登助手當時要求結束訪問，查理曼即稱︰「你不能對黑人媒體這麼做！」拜登即時反駁，指自己對白人媒體也一視同仁。

查理曼其後邀請拜登再受訪，稱在選前仍有問題想問他。拜登竟回應稱︰「如果你搞不清你是支持我還是特朗普，那你不算是黑人。」言論引起反彈，共和黨黑人眾議員史葛（Tim Scott）狠批拜登發言「傲慢且貶損」，是「負面的種族噱頭修辭」。

拜登幕僚桑德絲（Symone Sanders）事後在社交網解畫，指拜登言論只是「玩笑」，顯示他有自信在種族議題上與特朗普比較。拜登周五亦開腔，表示自己「不應該故作聰明」，「不應該這麼傲慢」。他表示，無人應因為種族宗教原因而需要投票給哪一黨派。