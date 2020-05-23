指控拜登性侵前幕僚被爆學歷造假　代表律師放棄案件

美國民主黨的總統參選人拜登，早前被前女幕僚里德（Tara Reade）指控性侵，風波持續發酵。美媒日前就里德背景和過往言論發表調查報告，踢爆里德學歷造假。里德的代表律師維格多（Douglas Wigdor）隨即於周五（22日）宣布，不再擔任她的代表律師，但強調決定與拜登性侵指控無關。

維格多周五發聲明稱，自己於周三（20日）決定不再代表里德，並指此決定與拜登有否性侵里德無關。惟維格多仍為里德發聲，斥責傳媒在報道里德的指控有雙重標準，不僅無要求她提出證據，反而「羞辱受害者」，並用無關的事件攻擊里德的誠信。

里德周一（18日）向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，自己曾在西雅圖的安提俄克大學的「保護項目」資助下，攻讀並獲得該大學的文學士學位。她指，自己當時為該校時任校長工作，以便在修讀學分的同時，可確保其身份受保護。她亦聲稱自己不時擔任該校的客席教授長達5年。

安提俄克大學的發言人否認里德的說法，指她雖曾於該學就讀，但未成功畢業，亦不曾任職教職員，只是做過數小時的行政工作。發言人亦指出，里德當時從未獲得時任校長的特殊安排，而學校更從未設立過「保護項目」。在里德誠信備受質疑之時，有加州律師表示，正重新檢視以往里德曾作證的刑事案件。