美擬恢復核試　逼中俄談判限核武

美國傳媒周五（22日）報道，特朗普政府內部近日曾討論是否進行1992年來首次核試，以迫使中國及俄羅斯談判限制核武，但據報出現嚴重分歧。軍控專家警告，一旦美國恢復核試，將觸發「史無前例」的核武競賽，並令美朝無核化談判壽終正寢。

《華盛頓郵報》引述知情華府官員指，主要國家安全部門高官本月15日舉行會議，討論如何回應中俄展開極低當量及地下核試，包括美方應否恢復核試。消息指，會議未能就此達成任何一致意見，也有指官員最終決定採取其他措施回應中俄核威脅；據報管理美國核武庫存安全的國家核安全管理局（NNSA），極力反對恢復核試。

總統特朗普致力完善美國的核武，同時要求中國加入美俄的核武談判，但中方已多次表明拒絕。華府一名官員聲稱，恢復核試有助向中國施壓，加入中美俄核談判。

美國軍控協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）受訪時表示：「若華府相信核試及核邊緣政策可迫使談判對象單方面讓步，這將是危險策略。」他警告若美方恢復核試，如同向其他核武國發出核試邀請函，觸發新一輪核武競賽，並危及現時停滯不前的美朝無核化談判，北韓領袖金正恩或不再認為，需要遵守他停止核試的承諾。

美國是首個研發及在戰時使用核武的國家，而自1945年第2次世界大戰結束以來，至少8個國家合共進行約2000次核試，當中超過一半屬於美國。由於對環境及人類健康的影響，核試形式由最初的海陸空改為後期的地下，最終184個國家1996年達成《全面禁止核試條約》，但因美國在內8國仍未批准，條約至今還未正式生效。

由1992年9月起美國沒有全面核試，但為確保現存核武的可靠性及測試新武器系統，定期進行不伴隨核爆的「亞臨界核試」，或以電腦模擬技術確保核武可隨時動用。華府官員強調，雖然美國沒有如中俄般研發新核武，但若他們拒絕談判核武計劃，美方保留研發新核武的權利。對於報道內容，白宮國家安全委員會拒絕回應。