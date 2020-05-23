疫情挫經濟　大選模型預測特朗普大敗

美國牛津經濟研究院（Oxford Economics）近日公布11月的美國總統選舉結果預測，顯示美國經濟受新冠肺炎疫情衝擊下，國內失業率大升，各州經濟表現差，將令總統特朗普大敗，僅獲35%普選票，比疫情前的55%估算大跌。

牛津經濟研究院周三（20日）發表報告，以美國失業率、可動用收入及通脹率為標準，預測特朗普的選情。研究院假設經濟到今秋仍然嚴峻，失業率超過13%，實際人均收入較一年前減少近6%，物價通縮，情況比經濟大蕭條更差。結果顯示，特朗普在大選時將僅獲35%普選票，是美國一世紀以來最差的大選表現。

研究院亦模擬特朗普在各州的表現，預測共和黨會以210張選舉人票，大敗給民主黨的328張，估計艾奧瓦州、威斯康辛州、密歇根州、賓夕凡尼亞州、俄亥俄州、密蘇里州、北卡羅萊納州7個重點州份，會經歷顯著的經濟收縮及就業流失，或令選民改變心意，民主黨將重奪上述州份。

報告指出，另一個左右大選結果的因素是疫情對投票率的影響，若民主黨有高投票率，特朗普會輸掉佛州、德州、亞里桑那州、田納西州及喬治亞州。若民主黨的投票率低，而經濟又突然恢復，特朗普將會以極些微優勢勝出。

報告稱，經濟表現是特朗普爭取連任不可克服的障礙，有專家則認為現時距離大選尚有6個月，模擬預測在正常時期有用，但目前並非正常時刻，過往未試過在疫情期間追蹤選情。若今日就大選，民主黨參選人、前副總統拜登可能會贏，但特朗普陣營仍有半年調整針對拜登的論調，並把疫情責任歸咎於中國，重點是大選時選民是否認為經濟復甦，包括失業率大跌、國內人均生產總值回升。

上述模型在過去18次的大選中，16次成功預測結果，只在1968年和1976年預測錯誤。2016年的預測則成功預測特朗普在普選票輸給對手前國務卿希拉妮，未能預測勝出大選的是特朗普。