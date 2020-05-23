美媒：蓬佩奧要求國務院堆砌對沙特售武原因

美國國務卿蓬佩奧建議總統特朗普辭退國務院監索總長利尼克，因而捲入政治風暴。美媒周五（22日）報道，特朗普政府去年引用緊急狀態繞過國會對沙特阿拉伯售武，蓬佩奧當時要求國務院官員合理化行使緊急狀態的原因。

外界猜測利尼克調查對沙特售武是他被炒的原因之一，有線電視新聞網絡（CNN）引述4名國務院官員披露，蓬佩奧決定向沙特出售總值80億美元（約620億港元）軍備後，要求下屬找理因合理化緊急狀態。官員形容「他們（國務院）似是有遊戲計劃要合理化事情」，有職員去年與國務院監察總長辦公室面談時提過此事。

知情人士稱，蓬佩奧的要求代表國務院要逆向合理化一個激進及不依慣例的決定。國務院收到指示後，地區辦公室、外交軍事事務局、法律辦公室等全部參與構思理由。其時，國務院及國防部內部對此感驚愕，但無跨部門商討，售武決定太倉卒亦令政府部門無法詳細討論。消息續指，似乎國務院決定無視《華盛頓郵報》記者卡舒吉之死，繼續支持沙特。

民主黨國會議員現時要求國務院交代為何要宣布緊急狀態，特別是華府當時批准80億的全額軍售，而非只出售沙特急需的部分武器。國務院發言人回應稱，期待繼續與國會合作建立方法加強及保護美國在中東的國家安全利益。