接龍面世30周年　微軟邀玩家助破世績慶生

美國電腦公司微軟開發的經典電腦啤牌遊戲接龍（Solitaire），自1990年面世以來，是不少打工仔的解悶神器。該遊戲周五（22日）面世30周年，微軟為慶祝這個大日子，決定號召全球網民合作創下單日最多人玩的微軟單人紙牌遊戲世界紀錄，目標是在一日內打破世績。

微軟周四（21日）在Twitter發貼文，廣邀玩家參加該項活動：「我們今天邀請所有玩家參加我們的破紀錄活動，以慶祝30周年，我們的目標是在一天內完成最多的微軟單人紙牌遊戲。」活動由太平洋時間周五上午8時01分至翌日上午7時59分（香港時間周五晚11時01分至周六晚上10時59分）截止，期間所有在iOS、Android、Windows或瀏覽器上玩的紙牌遊戲都計入總數。

接龍遊戲1990年5月22日首次在Microsoft 3.0上發布，最初只為教導用家正確使用滑鼠，其後成為世上最多人玩的遊戲之一，去年入選美國遊戲博物館的世界電子遊戲名人堂榜單。

時至今日，接龍已翻譯成65種語言，版本遍及全球逾200個市場，2012年更新成獨立應用程序，內置5種新遊戲模式及可選擇難度。據微軟統計，有3500萬人維持每月玩接龍的習慣，每日都玩的更超過1億人。