三藩市漁人碼頭四級大火　險燒毀二戰軍艦

美國加州三藩市漁人碼頭有貨倉上周六（23日）凌晨發生四級大火，現場陷入一片火海，濃煙沖天。當局派出逾150名消防員連夜撲救，終在同日下午成功控制火勢，但碼頭已有四分之一範圍付之一炬。行動中有一名消防員手部嚴重受傷，所幸未有其他傷者。

事發於當地時間凌晨4時許，有民眾拍得漁人碼頭火光熊熊，夜空染橙。碼頭停泊有極具歷史價值的二戰軍艦杰里邁亞．奧布賴恩號（SS Jeremiah O'Brien），其時火勢已蔓延逼近，所幸3艘消防艇及時協助軍艦撤離。消防公關官巴克斯特中尉（Johnathan Baxter）稱︰「特別在國殤日周末，（消防艇）守護了我國歷史，救了這艘船。」

消防當局又指，大火導致漁人碼頭南部一幢建築物倒塌，另有至少兩幢建築物受到波及。碼頭及附近商戶人士均已疏散，消防員成功控制火勢後將留守戒備至周日（24日）及周一（25日）的國殤日，嚴防死灰復燃。當局正調查起火原因。

杰里邁亞．奧布賴恩號曾參與諾曼第登陸戰，是戰役中唯一沒有被擊沉的軍艦，退役後停泊在漁人碼頭，開放予公眾參觀。