港版國安法：外國設多條國安法　在美犯叛國罪可判死

全國人大代表大會把審議「港版國安法」納入議程，引起美國、英國等多國批評。據資料顯示，美、英等西方國家均設有多條維護國家安全的法例，當中在美國犯下《叛國罪》的最高刑罰是死刑。

美國《刑法》第2381條訂明，凡是效忠美國的人，若他們對美國宣戰，或是依附於美國的敵人，並在美國或其他地方給予美國的敵人幫助，即犯叛國罪，將被處以死刑，或將被監禁不少於5年及處以不少於1萬美元（約7.8萬港元）的罰款，並且不能在政府中擔任任何職務。根據《刑法》第2204條，「敵人（enemy）」的定義為：對美國有惡意（hostilities）的國家、政府、團體或個人。

美國的《憲法》第三條第三款亦包括叛國罪，是美國最早的相關規定，叛國行為包括向美國發動戰爭行為以及投敵或資助敵人。在《美國法典》中，這一罪行可判處死刑，或5年以上至終身監禁之徒刑，不得假釋。

《美國法典》第18章第2385條的顛覆政府罪列明，任何人用武力推翻美國聯邦政府或州政府，最高刑罰為20年監禁。第18章第2383條則規定煽動他人進行任何針對美國權力當局的叛亂或騷亂， 最高可判囚10年。

此外，美國另有《敵對外僑法》、《間諜法》、《國家安全法》、《外國情報偵察法》、《愛國者法案》、《情報改革和恐怖主義防止法》等，賦予美國聯邦政府反恐、成立國安機構等權力。

美國近年的叛國罪著名案件有中情局（CIA）前僱員斯諾登洩漏美國政府偷聽一案，斯諾登其後尋求多國庇護，最終在俄羅斯落腳，美國政府指控他犯下叛國罪、間諜罪、洩漏機密罪等，斯洛登至今未落網。此外，美軍前情報分析員曼寧（Bradley Manning）向爆料網站維基解密洩露華府機密文件亦轟動一時，美國軍事法庭於2013年裁定他20項罪名成立，包括7項間諜罪。

在英國，《英國叛逆重罪法 1848》第3條規定，任何人將英王推翻、宣戰及鼓動外國勢力侵略英國或屬土，一經定罪將被終身流徙。該國亦分別於1911年及1989年頒布《反間諜》及《政府保密法》，其中「隱匿叛國」罪行的審判過程與謀殺罪相同，最高可判終身監禁。

美國2001年的911恐襲後，英國在10年內連續頒佈4項與反恐和國家安全有關的法律。去年，英國通過《2019反恐和邊境安全法案》，擴大針對部分恐怖主義罪行的域外司法管轄權，並新增禁止英國公民前往或停留指定衝突區域的法例，違者最高可判10年監禁。

至於德國，《刑法》第94條至第99條規定，洩露、公開、刺探、收集、傳遞國家機密、從事諜報活動等行為均以叛國罪處罰，最高刑罰是監禁10年。據報，德國的學校亦會定期邀請軍方派人到校介紹國家安全情況，與學生討論。