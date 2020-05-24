蓬佩奧︰若一帶一路影響電訊　或切斷美澳情報聯繫

蓬佩奧警告，若中澳一帶一路協議有電訊風險，或將切斷美澳聯繫。（Getty Images圖片）

中國與澳洲關係緊張之際，維多利亞省前年同意與中國簽訂一帶一路諒解備忘錄的爭議再浮面。美國國務卿蓬佩奧上周六（23日）警告，諒解備忘錄擴大了中共的傷害力，如果一帶一路影響澳洲電訊網絡，危害情報聯盟「五眼聯盟」，美方有可能切斷與澳洲的聯繫。

維多利亞省與中國的一帶一路協議磋商已進入最後階段，澳洲聯邦政府早前已批評此舉不符國家利益。內政部長達頓上周四（21日）更直指中國的行動是「政治宣傳」，強硬稱︰「維多利亞省政府需要解釋，為甚麼它是國內唯一一個參與此協議磋商的省份。」

蓬佩奧上周六開腔，稱︰「我們不會容許我方電訊基建陷入任何風險，在與五眼聯盟合作期間也不會容許任何風險。」他表示目前不清楚中澳一帶一路協議的性質，如果（協議）會影響美國國民及國安的通訊網絡，「我們就會（與澳洲）中斷來往，就會分道揚鑣」。

蓬佩奧強調美國會力保電訊安全可靠，期望澳洲也一樣。維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周日（24日）則表示，暫時不了解蓬佩奧的評論，故暫未回應。安德魯斯同時稱，維省不會全盤同意整個一帶一路協議，強調中澳關係良好。