港版國安法：美斥北京如同接管香港　將制裁中港

「港版國安法」備受國際社會關注，美國白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周日（24日）表示，該法如同北京「接管」香港，警告一旦落實執行，華府很可能無法證明香港維持高度自治，美方到時將對香港及中國實施制裁。

奧布賴恩接受全國廣播公司新聞節目訪問時，指港版國安法威脅香港作為亞洲金融中心的地位，指跨國企業之所以選擇落戶香港，是因為香港有法治、自由企業制度、實行資本主義，並有民主與本地立法選舉，「若這些元素都失去，我不認為金融業界能留在香港」。

對於中方推行港版國安法，奧布賴恩說：「這好像他們（北京）將基本上接管香港，若他們這樣做，美國國務卿蓬佩奧很可能無法證明香港維持高度自治，這將導致美國制裁香港及中國。」

美國總統特朗普去年11月27日簽署《香港人權與民主法案》成法後，要求國務卿每年向美國國會提交香港自治情況年度報告，判斷香港是否從中國獲得足夠自治，符合美國的香港特殊待遇要求等。

蓬佩奧本月初表示，華府關注中國全國人大會議的政策，會否進一步破壞香港自治，因此延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告。他之前批評北京政府沒有遵守「一國兩制」相關承諾，逐漸侵蝕香港的自由，美方將繼續關注香港問題。