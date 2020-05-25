一帶一路惹爭議　美大使對澳洲電訊安全有信心

澳洲維多利亞省前年同意與中國簽訂一帶一路諒解備忘錄，近日引起盟友美國不滿。美國國務卿蓬佩奧日前警告，美方或會因此切斷美澳情報聯繫。美國駐澳洲大使科爾瓦豪斯（Arthur Culvahouse）周日（24日）則表示，美方對澳洲有保護自己和盟友的電訊網絡安全的能力絕對有信心，態度相對溫和。

科爾瓦豪斯發聲明稱︰「美國對澳洲政府保障自己與五眼聯盟成員國的電訊安全網絡的能力絕對有信心。」聲明又指，美國非常關注5G網絡安全，認可澳洲的領導角色。科爾瓦豪斯強調，蓬佩奧日前的言論僅屬假設性，對方當時有表明不了解維省與中國的一帶一路協議內情。

蓬佩奧上周六（23日）強硬警告，如果一帶一路影響澳洲電訊網絡，危害情報聯盟「五眼聯盟」，美方有可能切斷與澳洲的聯繫。他受訪時又指，澳洲人民應對中國的一帶一路建設保持警戒，直指它們可能帶來債務或對中共讓步等代價。澳洲是首批質疑中國5G網絡安全性的國家，總理莫理森亦有批評維省參與一帶一路磋商之舉。