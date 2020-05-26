新冠肺炎︰西雅圖連爆3宗歧視亞裔事件　疑同1人所為

新冠肺炎疫情全球大流行，不少亞裔人成為被歧視對象。美媒周日（24日）報道，美國西雅圖警方正調查當地發生的3宗歧視亞裔事件，而很可能是同一人所為。警方已對疑犯展開搜捕。

據報道，其中2宗事件發生在上周六（23日）下午6時半左右。第一宗事件发生在金色花園停車場，一名男子追趕一名亞裔女子，並對她大喊大叫。這名女子隨後開車駛出停車場，在塞車期間，該男子再次跑到她的車前，不停地敲打車窗，要求她出示身份證明。男子還拍下了亞裔女子的車，並聲稱「中國病毒」是他們把它帶到該處。女子隨後撥打電話報警，稱疑犯因其種族而襲擊自己。

約15分鐘後，在同一停車場再有一對夫婦報警稱，一名男子來勢洶洶地向他們走去，大喊大叫詢問他們從哪裏來，並向他們吐口水。警方稱，這對夫婦也認為他們成為襲擊目標是因為種族問題。

同日晚上8時半，警方接報一間餐館3小時前發生亞裔歧視事件。員工指一名男子大聲對亞洲人發表種族主義言論，敲餐廳窗戶，踢跌店內一塊招牌，然後威脅要向一名員工扔桌子。據悉，這名男子之前一天前曾到過餐廳，在外面大喊大叫。